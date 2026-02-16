Rafael Santos Badía: qué significa la posible fusión y qué implicaría

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Rafael Santos Badía, Ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnología reveló que el presidente de la República ha manifestado su interés en que la fusión de entidades estatales se concrete “lo más pronto posible”.

Durante una entrevista concedida al programa Hoy Mismo, Santos Badía explicó que la medida busca optimizar recursos y modernizar la gestión pública, garantizando mayor eficiencia en los servicios que reciben los ciudadanos. Señaló que el proceso responde tanto a una necesidad administrativa como a un compromiso político de avanzar hacia un Estado más ágil y transparente.

El funcionario destacó que la iniciativa pretende reducir duplicidades y fortalecer la coordinación interinstitucional, lo que, según afirmó, permitirá un mejor aprovechamiento del presupuesto nacional. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en el debate sobre los cambios estructurales que se avecinan.

Con estas declaraciones, se confirma la voluntad política de acelerar la reorganización estatal, un tema que marcará la agenda pública en los próximos meses.