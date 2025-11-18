Lo que hacen Aduanas y el Ministerio Público para combatir delitos vinculados al fuero aduanero

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

Durante los últimos cinco años, la Dirección General de Aduanas (DGA) ha tenido grandes reformas como la jurídica en materia aduanera y la tecnológica a través de equipos no intrusivos colocados en los aeropuertos y puertos del país.

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, y el procurador adjunto, Wilson Camacho, coordinan esfuerzos para la persecución y sanción efectiva en los casos de contrabando de divisas y otros delitos vinculados al fuero aduanero.

Los titulares de ambas entidades encabezaron el acto de inicio del taller teórico-práctico: “Redacción de actas procesales en casos de contrabando de divisas”, para fortalecer las competencias de los administradores de aduanas, oficiales y las diferentes áreas vinculadas a esos procedimientos aduaneros.

Sanz Lovatón destacó que en los últimos cinco años la República Dominicana ha tenido importantes reformas jurídicas en materia aduanera, como la Ley General de Aduanas 168-21 y sus reglamentos de aplicación promulgados en el 2022, 2023 y 2024, junto a la Ley 30-24 sobre Centros Logísticos.

Explicó, además, que esas reformas han sido acompañadas de la introducción de tecnología de rayos X en puertos y aeropuertos del país, que fortalecen la lucha contra el contrabando, la cual debe estar siempre vigilada por la parte jurídica, para lograr persecuciones y condenas efectivas.

“Con esta introducción de la tecnología y con el trabajo que hacen las instituciones paraduanales, los hallazgos en todos estos ilícitos se han disparado increíblemente; los índices y estadísticas nos han traído reconocimiento de todas partes del mundo. Al final, esto es la continuidad del trabajo que hemos iniciado aquí y que tenemos que seguir luchando, porque la lucha contra los ilícitos nunca termina”, indicó el director de Aduanas.