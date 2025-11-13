Yayo Sanz reta a Leonel Fernández a debatir logros

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eduardo Sanz Lovatón, retó al expresidente Leonel Fernández a un debate sobre los logros del Gobierno actual del presidente Luis Abinader frente a sus 12 años de mandato, al asegurar que este no puede desconocer los logros del Gobierno de Abinader, los cuales son reconocidos a nivel internacional. Subrayó que República Dominicana ha sido reconocida por organismos como la FAO, la OIT, la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional “como el milagro económico de la región” por su estabilidad económica y crecimiento sostenido. Sin embargo, reconoció que siempre hay cosas por mejorar.

El también director de Aduanas subrayó que el Gobierno actual ha enfrentado una serie de crisis internacionales sin precedentes como la pandemia del Covid 19, la guerra en Ucrania, situaciones climáticas y aun así ha mantenido el crecimiento más alto de la región. “Ojalá que el debate electoral del futuro se base en comparar los 20 años de ellos con los cinco nuestros, porque en cualquier renglón el país está mejor hoy”, aseguró Sanz Lovatón, tras atribuir las críticas de Fernández y sus seguidores a que no han logrado concitar el apoyo popular que mantiene el Gobierno.

Indexación salarial

Sobre la demanda de diversos sectores de que se aplique la indexación del Impuesto Sobre la Renta a los asalariados y que no se realiza desde 2017, Sanz Lovatón afirmó que el tema debe abordarse con responsabilidad fiscal porque debe identificarse de donde se compensaría los ingresos que conlleva ese ajuste.

“Todos queremos mejores salarios, pero hay que cuidar la estabilidad económica que tanto nos ha costado construir”, dijo.

Defendió las políticas sociales, ya que por primera vez los subsidios se han enfocado en movilidad social y 400 mil dominicanos han dejado de recibirlos porque salieron de la pobreza, o sea, “ya no les damos el pescado, sino que enseñamos a pescar”