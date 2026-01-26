Aerodom informa retorno gradual a la normalidad en aeropuertos tras cancelación de más de 50 vuelos

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Luego de que entre el pasado sábado 24 y domingo 25 de enero se cancelaran más de 50 vuelos hacia y desde Estados Unidos, producto de la tormenta invernal que azota esa nación norteamericana, en los aeropuertos de República Dominicana se registra un regreso gradual a la normalidad.

Así lo informó el vocero de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), José Luis López, respecto a la gran cantidad de vuelos que tenían como origen y destino las ciudades de Nueva York, Nueva Jersey, Boston Filadelfia, Miami, entre otros, pero que no pudieron efectuarse debido de la situación climática, específicamente en la costa este estadounidense.

"Hoy lunes, ya la mayoría de los vuelos se han venido realizando por total normalidad. Solamente hemos tenido noticias de tres vuelos que fueron cancelados en la mañana de hoy, que tenían como destino la ciudad de Nueva York, dos ellos, y uno, que tenía como destino la ciudad de San Juan, Puerto Rico", indicó el vocero de Aerodom.

"Todos los otros vuelos programados para el día se vienen realizando con total normalidad y la información que hemos recibido de las aerolíneas es que han estado trasladando a todos los pasajeros que no pudieron viajar entre el sábado y domingo", añadió López.

El vocero aseveró que las aerolíneas han estado en constante contacto con los afectados por las decenas de cancelaciones, a los cuales, según López, les han notificado las fechas y horas sobre sus nuevos vuelos.

Respecto al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), el aumento de pasajeros este lunes responde a la misma situación de quienes no pudieron trasladarse el pasado fin de semana.

Más de 19 vuelos cancelados

La tormenta invernal en Estados Unidos ha provocado más de 19 cancelaciones de vuelos.

Las cancelaciones en República Dominicana son parte de las más de 19.000 que se registraron desde el pasado sábado por la tormenta invernal que azota dos tercios de la geografía estadounidense.

En total, 19.450 rutas han sido canceladas, según la plataforma Flightaware, a causa del temporal, que ha cobrado la vida de al menos 15 personas y ha dejado este lunes a casi 800.000 hogares sin electricidad, según la plataforma poweroutage.us.