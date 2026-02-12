Afirma PRM será echado del Palacio

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El dirigente político y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó ayer que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) “se ha ganado el derecho a ser desalojado del Palacio Nacional en el 2028”.

En un nota, Javier dijo que una evidencia de eso es el pasado 2025, que lo considera como uno de los más funestos, debido a la baja inversión pública, el deterioro de los servicios y escándalos de corrupción.

“El 2025 fue el año que registró la mayor cantidad de apagones en los últimos 50 años”, expresó.

El miembro del Comité Político peledeísta adelantó que el discurso de rendición de cuentas que pronunciará el presidente Luis Abinader el 27 de este mes, por la celebración del Día de Independencia, estará marcado por una sensación de sombras.