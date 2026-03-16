Actividades
Esta es la agenda del presidente Luis Abinader de este lunes 16 de marzo de 2026
Durante este mes de marzo, el jefe de Estado mantiene además una agenda de carácter internacional que incluye reuniones y cumbres con líderes de otros países, en busca de fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar las oportunidades de cooperación para la República Dominicana.
El presidente de la República, Luis Abinader, agotará este lunes una agenda enfocada en el seguimiento a las acciones del Gobierno y el desarrollo de iniciativas dirigidas a fortalecer la gestión pública y el bienestar de la población.
Como parte de su jornada de trabajo, el mandatario encabezará reuniones con funcionarios y equipos técnicos del Gobierno para dar seguimiento a distintos programas y proyectos que forman parte de las prioridades de su administración para este año.
A continuación las actividades:
10:00 a.m. El presidente Luis Abinader presidirá de manera virtual, la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.
4:00 p.m. El Jefe de Estado juramentará el Comité Gestor del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas como instancia consultiva, multisectorial de carácter honorífico, creado mediante el Decreto núm. 105-26.
Lugar: Salón Las Cariáriatides, Palacio Nacional.
7:00 p.m. El mandatario participará en el acto inaugural del evento internacional Mastery Clase Magisterial “Liderando El Cambio de las Entidades de Fiscalización Superior”.
Lugar: Hotel Catalonia Santo Domingo.