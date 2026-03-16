Esta es la agenda del presidente Luis Abinader de este lunes 16 de marzo de 2026

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El presidente de la República, Luis Abinader, agotará este lunes una agenda enfocada en el seguimiento a las acciones del Gobierno y el desarrollo de iniciativas dirigidas a fortalecer la gestión pública y el bienestar de la población.

Como parte de su jornada de trabajo, el mandatario encabezará reuniones con funcionarios y equipos técnicos del Gobierno para dar seguimiento a distintos programas y proyectos que forman parte de las prioridades de su administración para este año.

A continuación las actividades:

10:00 a.m. El presidente Luis Abinader presidirá de manera virtual, la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.

4:00 p.m. El Jefe de Estado juramentará el Comité Gestor del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas como instancia consultiva, multisectorial de carácter honorífico, creado mediante el Decreto núm. 105-26.

Lugar: Salón Las Cariáriatides, Palacio Nacional.

7:00 p.m. El mandatario participará en el acto inaugural del evento internacional Mastery Clase Magisterial “Liderando El Cambio de las Entidades de Fiscalización Superior”.

Lugar: Hotel Catalonia Santo Domingo.