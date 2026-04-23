Actividades
Agenda País, jueves 23 de abril de 2026
10:30 a.m. Entrega préstamos PROMIPYME. Club Calero, SDE..
8:00 a.m. Desayuno y pagos digitales Empresas Fintech. Hotel Intercontinental.
9:00 a.m. RP Comité Pro-Conmemoración l Primero Mayo. ADP.
09:30 a.m. Inauguración Malecón Deportivo SD. Aut. 30 de Mayo.
Date 2026. Centro de Convenciones Barceló, Bávaro, La Altagracia.
10:30 a.m. Entrega préstamos PROMIPYME. Club Calero, SDE..
11:00 a.m. Diálogo presidente Abinader y Supérate. Sans Soucí,SDE.
Conferencia sobre Guerra de abril 1965. Museo Nacional Historia.
6:00 p.m. Circulación libro de Rafael Núñez. Biblioteca Nacional.
Conferencia ing. Maribel Santos. Codia.
6:30 a.m. Conferencia sobre ciberseguridad en RD. CDP, Feria.