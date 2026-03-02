Periódico HOY
Agenda País, lunes 2 de marzo de 2026
8:00 a. m. Inicio actos por 90 años fundación Policía Nacional. Av. Leopoldo Navarro.
9:50 a.m. Visita vicepresidenta Raquel Peña y embajadora de EUA al Intabaco, en Santiago.
10:00 a. m. RP Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Av. Independencia 401, Gascue.
Inauguración Escuela Infotep Formación en Hostelería. Hotel Meliá. Av. Alemania, Bávaro, La Altagracia.
10:30 a. m. Ofrenda floral Conaleche. Altar de la Patria.
11:00 a. m. RP sobre festival de cortos “Semana Más Corta 2026”, PUCMM. Av. A. Lincoln.
8:00 p. m. Cena presidente Abinader con jugadores Clásico Mundial Beisbol. Hotel Intercontinental.