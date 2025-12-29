Periódico HOY
Agenda País, lunes 29 de diciembre de 2025
9:30 a. m Rueda de prensa del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián sobre caso Senasa. Avenida Ortega y Gasset 90, Cristo Rey, Distrito Nacional.
9:30 a.m Rueda de prensa del Instituto Duartiano. Calle Isabel La Católica 308, Zona Colonial.
10:00 a.m Rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la Concentración Nacional Evangélica Batalla de la Fe. Av Leopoldo Navarro 34, Distrito Nacional.
10:00 a.m Misa de Acción de Gracias en la Catedral Primada de América por aniversario Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado.
6:30 p.m Cóctel de Lanzamiento del 4to Encuentro Añoranza Fraternal. Acrópolis Business Mall.