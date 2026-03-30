Agenda País, lunes 30 de marzo de 2026
10:00 a. m. Tedéum por Batalla 30 de Marzo. Catedral, Santiago.
9:00 a. m. RP Confederación Autónoma Sindical Clasista. C/Juan Erazo 39, en Villa Juana.
9:30 a. m. Ofrenda floral Fundación de Militares Constitucionalistas por Batalla 30 de Marzo. Altar de la Patria.
RP Partido de la Liberación Dominicana. PLD, Independencia 401.
11:00 a. m. Acuerdo entre Propeep y Adopem. Edif. Oficinas Gubernamentales.
RP empresa Petromovil. Hotel Holiday Inn, av. Abraham Linconl 856.
2:00 p. m. Entrega de títulos propiedad, Hato del Yaque, Santiago.
4:15 p. m. Inauguración Techado Blanca Mascaró. Licey al Medio, Stgo.