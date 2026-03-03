Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Agenda

Actividades

Agenda País, martes 03 de marzo de 2026

10:00 a. m. RP Secretaría Educación Fuerza del Pueblo. C/ Benito Monción 253, Gascue.

Agenda País

Agenda País

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

9:00 a.m. Entrega sillas de ruedas. Clínica Cruz Jiminián, Av. Ortega y Gasset 90, Cristo Rey.

9:30 a.m. RP Derechos Humanos sin Rostro. Restaurante Vizcaya.

10:00 a. m. RP Secretaría Educación Fuerza del Pueblo. C/ Benito Monción 253, Gascue.

Acto ANEIH “Mujeres de la industria”. Av. Tiradentes 14, Naco.

Acto Procuraduría General y Relevic. Hotel Catalonia, Malecón.

Inicio V Cohorte Ideice “Conoce tu Regional Investigando”. Hotel Dominican Fiesta.

Conferencia “La Ciudad responsable”. Lab. alta Tecnología.

11:00 a.m. RP Asoc. Vecinos Cuesta Brava y otros. C/ La Isabela 19.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking