Actividades
Agenda País, martes 03 de marzo de 2026
10:00 a. m. RP Secretaría Educación Fuerza del Pueblo. C/ Benito Monción 253, Gascue.
9:00 a.m. Entrega sillas de ruedas. Clínica Cruz Jiminián, Av. Ortega y Gasset 90, Cristo Rey.
9:30 a.m. RP Derechos Humanos sin Rostro. Restaurante Vizcaya.
Acto ANEIH “Mujeres de la industria”. Av. Tiradentes 14, Naco.
Acto Procuraduría General y Relevic. Hotel Catalonia, Malecón.
Inicio V Cohorte Ideice “Conoce tu Regional Investigando”. Hotel Dominican Fiesta.
Conferencia “La Ciudad responsable”. Lab. alta Tecnología.
11:00 a.m. RP Asoc. Vecinos Cuesta Brava y otros. C/ La Isabela 19.