Agenda País, martes 16 de diciembre de 2025

9:00 a.m. Audiencia pública TSE. Sede.

RP Comerciantes FDC. Av. 27 de Febrero 442.

RP Antonio Marte-Conatra. Km. 9, A. Duarte.

RP Padres Escuela Pura Rijo. C/Refinería, Haina.

9:30 a.m. RP Polo Patriótico. R. Vizcaya.

RP Fund. El Demócrata. Hotel Hyatt Centric.

RP CMD. Sede.

Jornada Gabinete P. Social. Av. Charles Gaulle.

10:00 a.m. Informe PC. C/ Wenceslao Alvarez 8.

RP PLD. Sede, Gascue.

6:00 p.m. Circulación libro Peligrín Castillo. Universidad Católica SD.

7:00 p.m. Exposición colección Guillo Pérez. Galería Arte Shanell.

