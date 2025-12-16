Agenda
Agenda País, martes 16 de diciembre de 2025
9:00 a.m. Audiencia pública TSE. Sede.
RP Comerciantes FDC. Av. 27 de Febrero 442.
RP Antonio Marte-Conatra. Km. 9, A. Duarte.
RP Padres Escuela Pura Rijo. C/Refinería, Haina.
9:30 a.m. RP Polo Patriótico. R. Vizcaya.
RP Fund. El Demócrata. Hotel Hyatt Centric.
RP CMD. Sede.
Jornada Gabinete P. Social. Av. Charles Gaulle.
10:00 a.m. Informe PC. C/ Wenceslao Alvarez 8.
RP PLD. Sede, Gascue.
6:00 p.m. Circulación libro Peligrín Castillo. Universidad Católica SD.
7:00 p.m. Exposición colección Guillo Pérez. Galería Arte Shanell.