Actividades
Agenda País, miércoles 04 de febrero de 2026
Durante las actividades pautadas para este miércoles 04 se encuentran
9:00 a.m. Taller Mescyt: Diplomacia e Integración. En Mirex.
Presentación portal. Cámara de Cuentas.
10:00 a. m. Acto por Rediseño Curricular Ciencia. Torre UASD.
RP Patronato Ganaderos, Ministerio Agricultura, IAD y Bagrícola. Ciudad Ganadera.
Trabajos tras los restos de Enriquillo. Ruinas Iglesia de las Mercedes, Pueblo Viejo, Azua.
Acto a Duarte, Martí y Fidel. Biblioteca UASD.
4:00 p.m. Panel “escuchando al profesorado”. salón profesores, UASD.