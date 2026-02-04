Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, miércoles 04 de febrero de 2026

Durante las actividades pautadas para este miércoles 04 se encuentran el panel “escuchando al profesorado”. salón profesores, UASD.

9:00 a.m. Taller Mescyt: Diplomacia e Integración. En Mirex.

Presentación portal. Cámara de Cuentas.

10:00 a. m. Acto por Rediseño Curricular Ciencia. Torre UASD.

RP Patronato Ganaderos, Ministerio Agricultura, IAD y Bagrícola. Ciudad Ganadera.

Trabajos tras los restos de Enriquillo. Ruinas Iglesia de las Mercedes, Pueblo Viejo, Azua.

Acto a Duarte, Martí y Fidel. Biblioteca UASD.

4:00 p.m. Panel “escuchando al profesorado”. salón profesores, UASD.

