Actividades
Agenda País, miércoles 11 de febrero de 2026
Durante las actividades pautadas para este miércoles 11 se encuentran presentación informe Ministerio de Turismo. PUCMM.
9:00 a.m. Misa Pastoral de la Salud Arquidiócesis de Santo Domingo. Catedral Primada.
Rp CMD. C/Paseo de los Médicos 2, CU.
Diálogo Ideice sobre Deserción Escolar. Biblioteca Nacional.
10:30 a.m. Presentación informe Ministerio de Turismo. PUCMM.
11:00 a. m. RP Empresas e Industrias Herrera-ANEIH. Av. Tiradentes 14, ens. Naco.
6:00 p.m. Circulación libro “El 50 por ciento es verdad” de Luisa Apolinar. Librería Cuesta.
7:00 p.m. Encuentro con exdirector de Trabajo, Valentín Herrera. Hotel Hyatt Centric SD.
8:30 p.m. Concierto benéfico “Todo Beethoven” Fundación Promapec. Teatro Nacional.