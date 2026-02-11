Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, miércoles 11 de febrero de 2026

Durante las actividades pautadas para este miércoles 11 se encuentran presentación informe Ministerio de Turismo. PUCMM.

9:00 a.m. Misa Pastoral de la Salud Arquidiócesis de Santo Domingo. Catedral Primada.

Rp CMD. C/Paseo de los Médicos 2, CU.

Diálogo Ideice sobre Deserción Escolar. Biblioteca Nacional.

10:30 a.m. Presentación informe Ministerio de Turismo. PUCMM.

11:00 a. m. RP Empresas e Industrias Herrera-ANEIH. Av. Tiradentes 14, ens. Naco.

6:00 p.m. Circulación libro “El 50 por ciento es verdad” de Luisa Apolinar. Librería Cuesta.

7:00 p.m. Encuentro con exdirector de Trabajo, Valentín Herrera. Hotel Hyatt Centric SD.

8:30 p.m. Concierto benéfico “Todo Beethoven” Fundación Promapec. Teatro Nacional.

