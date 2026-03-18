Actividades
Agenda País, miércoles 18 de marzo de 2026
5:30 p.m. Acto bicicleta Raymon. C/ Eliseo Grullón 26, Los Prados.
8:30 a.m. Encuentro Odontológico 2026. Hotel Aloft SD-Piantini.
9:00 a.m. RP Sacerdotes. Iglesia La Altagracia, C/ El Sol, Santiago.
Ofrenda floral Fedodim. Altar de la Patria.
Rp por Seguridad Social Digna. Economía UASD.
Congreso Pedagógico ADP. En Escuela B. Padre Eulelio A. Arias.
RP Enfermeras. CNTD.
9:30 a.m. RP Ministerio de Trabajo. Sede, Feria.
RP Instituto Duartiano. Isabel La Católica 308.
10:00 a.m. Inauguración TotalEnergies. Av. Tiradentes.
11:00 a. m. Conferencia Osmar Benitez- JAD. Ciudad Ganadera.
RP Ministerio Energía y Minas . En Mirex.
RP ONAPI. Sede.
5:30 p.m. Acto bicicleta Raymon. C/ Eliseo Grullón 26, Los Prados.
7:00 Circulación libro "Lo puedes tener todo". Librería Cuesta.