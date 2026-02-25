Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, miércoles 25 de febrero de 2026

3:00 p.m. Inauguración IDAC Radar Meteorológico. Punta Caucedo.

9:00 a.m. RP ProDominicana. Av. Luperón.

RP Ganadería, OIRSA y el IICA. Hotel W&P.

Audiencia pública. Tribunal Constitucional.

9:30 a. m. RP Frente de Integridad Nacional. Restaurant Vizcaya.

10:00 a.m . RP Foro Internacional sobre Tierras Raras. Mirex.

RP Contadores Públicos. Av. Bolívar 255.

Investidura UASD. Plaza Héroes de Abril.

Piquete choferes . Entrada de Los Alcarrizos.

Acto Ideice. Hotel Crowne Plaza.

11:00 a.m. RP Junta Central Electoral. Sede.

3:00 p.m. Conferencia del canciller Roberto Álvarez. Pucmm.

