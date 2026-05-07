Agenda País, jueves 07 de mayo de 2026

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10:30 a. m. Rueda de prensa Indotel. Edificio Corporativo. Av. 27 de Febrero No. 323. Evaristo Morales.

11:30 a. m. Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones analiza iniciativas. Congreso Nacional.

4:00 p.m. Asamblea comunitaria por defensa sector Los tres brazos. Multiuso de La Cloaca.