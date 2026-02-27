Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Agenda

Actividades

Agenda País, viernes 27de febrero de 2026

4:00 p.m. Desfile militar. Malecón.

Agenda País

Agenda País

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

8:00 a.m. Elección del Bufete Directivo. Congreso Nacional, Feria.

9:00 a. m. Ofrenda floral Instituto Duartiano. Altar de la Patria.

Festival de la Familia. Parque Mirador Norte.

10:00 a. Rendición cuentas presidente Luis Abinader. Congreso Nacional, Feria.

12:00 m. Tedeum por 182 años Independencia Nacional. Catedral.

3:00 p.m. RP PLD sede.

4:00 p.m. Desfile militar. Malecón.

7:00 p.m. Concierto “Canto a la Patria”. TN.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking