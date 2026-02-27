Actividades
Agenda País, viernes 27de febrero de 2026
4:00 p.m. Desfile militar. Malecón.
8:00 a.m. Elección del Bufete Directivo. Congreso Nacional, Feria.
9:00 a. m. Ofrenda floral Instituto Duartiano. Altar de la Patria.
Festival de la Familia. Parque Mirador Norte.
10:00 a. Rendición cuentas presidente Luis Abinader. Congreso Nacional, Feria.
12:00 m. Tedeum por 182 años Independencia Nacional. Catedral.
3:00 p.m. RP PLD sede.
7:00 p.m. Concierto “Canto a la Patria”. TN.