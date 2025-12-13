Actividades
Agenda País, sabádo 13 de diciembre de 2025
9:00 a.m. Feria Agropecuaria Navidad PRM. Parque Invivienda.
9:30 a.m. Ordenación sacerdotal de Andrés, Estormi, Israel y Mackenzy, Catedral.
3:00 p.m. Concentración Movimiento Mujeres Trabajadoras. Av. México esq. 30 Marzo
4:00 p.m. Acto creativo Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. C/ El Conde 58, C. Colonial.
4:30 p.m. Carrera 5K Navideño Viejas Glorias KM 5 Mirador Sur.
Misa sábado. Catedral.
Domingo
11:00 a.m. Fiesta Adompretur. Lungomare Bar & Lounge, George Washington 365.