Agenda País, sabádo 13 de diciembre de 2025

9:00 a.m. Feria Agropecuaria Navidad PRM. Parque Invivienda.

9:30 a.m. Ordenación sacerdotal de Andrés, Estormi, Israel y Mackenzy, Catedral.

3:00 p.m. Concentración Movimiento Mujeres Trabajadoras. Av. México esq. 30 Marzo

4:00 p.m. Acto creativo Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. C/ El Conde 58, C. Colonial.

4:30 p.m. Carrera 5K Navideño Viejas Glorias KM 5 Mirador Sur.

Misa sábado. Catedral.

Domingo

11:00 a.m. Fiesta Adompretur. Lungomare Bar & Lounge, George Washington 365.

