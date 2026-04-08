¡Bajo agua! Así se encuentra San Miguel de Manoguayabo

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San Miguel de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, amaneció este miércoles completamente bajo agua debido a las fuertes lluvias que han afectado gran parte del Gran Santo Domingo.

Las precipitaciones, registradas desde tempranas horas de la mañana, provocaron la acumulación de grandes volúmenes de agua en calles y viviendas, dificultando el tránsito y generando preocupación entre los residentes de la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran calles convertidas en ríos, con vehículos parcialmente sumergidos y peatones intentando desplazarse en medio de las inundaciones.

Los comunitarios denuncian que esta situación se repite cada vez que se producen lluvias intensas.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas.