Lluvias inundan viviendas y vehículos en residencial Casas Reales

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Las intensas lluvias registradas la mañana de este miércoles han generado una fuerte acumulación de agua que, al salir desde las instalaciones del Santo Domingo Country Club, ha provocado inundaciones en el residencial Casas Reales, ubicado en la Avenida Isabel Aguiar en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con los reportes, el desbordamiento ha afectado varias viviendas y vehículos en la zona, causando preocupación entre los residentes.

La gran cantidad de agua ha dificultado la circulación y generado daños materiales aún no cuantificados.