Aguaceros azotan el Gran Santo Domingo y otros puntos del país

Publicado por Xiomara Lara Creado: Actualizado:

Fuertes aguaceros se registran desde el amanecer de este miércoles 8 de abril en el Distrito Nacional y otras zonas del país, generando acumulación de agua en calles y avenidas, donde ya comienzan a formarse pequeños charcos típicos de episodios de lluvias prolongadas.

Un recorrido por distintos puntos del Gran Santo Domingo evidencia el impacto inicial de las precipitaciones, que han sido constantes desde este martes.

Inundación en cruce de Managuayabo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que imágenes de radares Doppler muestran actividad de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles deslizamientos de tierra en varias provincias.

Entre las demarcaciones más afectadas figuran La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Barahona, Valverde y Monte Cristi, entre otras.

El organismo explicó que estas condiciones responden a la incidencia de una vaguada que mantiene el ambiente propicio para lluvias continuas durante el transcurso del día y las primeras horas de la noche.

Asimismo, el Indomet advirtió sobre la posibilidad de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra y eventuales granizadas en distintas localidades.

Ante este panorama, el Centro Nacional de Pronósticos mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico en varias provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Puerto Plata, Santiago, entre otras.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil, debido a los riesgos asociados a estas precipitaciones.