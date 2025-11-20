Aguaceros disminuirán hoy; soleado viernes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vaguada comenzará a salir y una masa de aire con menor contenido de humedad reduciría los aguaceros. No obstante, el Instituto de Meteorología informa que desde la madrugada y la mañana, el viento fresco del noreste transportará chubascos ocasionales en provincias del litoral Atlántico, como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.

Dice que durante la tarde, podrían extenderse hacia La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Baoruco, Independencia y Elías Piña.

Mañana el vaticinio es de ambiente soleado y de escasas lluvias. El organismo solo prevé precipitaciones aisladas en localidades del norte, nordeste, sureste y la cordillera Central, como resultado del arrastre del viento fresco del noreste y los la orografía local.