Aguaceros tocarán todas las regiones

Desde la madrugada hasta prima noche, el vaticinio de hoy y mañana es de chubascos aislados en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná, que el Instituto de Meteorología atribuye a los efectos del viento del este/noreste.

Para la tarde, prevé aguaceros locales moderados a fuertes, tronadas ocasionales y ráfagas de viento sobre El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez, debido al acercamiento al norte del sistema frontal. Sugiere navegar con precaución en la costa Atlántica.

De las temperaturas, arroja que serán bajas durante la madrugada, en especial en montañas.