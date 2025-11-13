¿Por qué está lloviendo y hasta cuándo seguirán los aguaceros en República Dominicana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, para este jueves, los pronósticos indican que, desde tempranas horas, el viento predominante del este/noreste, seguirá aportando humedad suficiente, lo que provocará chubascos o aguaceros locales en diferentes municipios del litoral atlántico, principalmente en los pertenecientes a las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, entre otras.

El organismo explicó que, en horas de la tarde y la noche, la interacción del viento con la orografía del territorio dominicano, junto con una vaguada asociada a un sistema frontal, que se desplaza muy lentamente sobre aguas del océano Atlántico, favorecerá ocasionales incrementos nubosos, acompañados de aguaceros dispersos, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre distintas localidades de San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Puerto Plata, Monte Cristi, Elías Pina, entre otras.

​Las lluvias siguen

El viernes y sábado, la aproximación de una nueva vaguada, se estará acercando al norte del territorio dominicano, incrementando las precipitaciones, principalmente después del mediodía sobre diferentes provincias del país, como son; Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, Monte Plata y el Gran Santo Domingo, estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa atlántica, el Indomet recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales. Mientras, en la costa caribeña, específicamente al sur/suroeste de Pedernales, debido a condiciones de viento y oleaje anormal mar a dentro, se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero. En el resto de la costa, las condiciones se mantienen normales.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas, a través de sus canales oficiales: www.indomet.gob.do y @indometrd en redes sociales.