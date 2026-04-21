Alcalde Santiago condena muerte del chofer camión

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La muerte de un chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago por una turba de motoconchistas ha desatado una ola de repudio en esta ciudad, a la que se ha sumado el alcalde Ulises Rodríguez, quien ha calificado el hecho como “irracional, chocante y profundamente lamentable”.

Rodríguez explicó que, aunque la víctima Deivy Carlos Abreu Quesada trabajaba para una empresa contratista del servicio de limpieza urbana, su labor impactaba directamente a Santiago, por lo que considera el hecho como una agresión contra un trabajador que servía a la comunidad.

“Fue un linchamiento. Un grupo lo persigue y lo agrede hasta quitarle la vida. Eso no lo podemos permitir”, expresó.

Rodríguez también lamentó la falta de asistencia durante el hecho, criticando que algunas personas presentes priorizaran grabar en lugar de socorrer a la víctima. “La vida está primero. Es doloroso ver cómo alguien entra en agonía y en vez de ayudar, se le graba”, señaló.

El alcalde informó que el cabildo activó de inmediato un plan de acompañamiento a los familiares, que incluye apoyo económico, cobertura de gastos y asistencia durante el proceso legal. “Vamos a estar al lado de esa familia en todo momento. No los vamos a dejar solos”, aseguró.

Asimismo, llamó a que el caso sea sancionado con todo el peso de la ley y valoró la respuesta del Ministerio Público, encabezado por Yeni Berenice Reynoso, destacando que ya hay varios detenidos.

El alcalde advirtió que este hecho refleja una problemática creciente de violencia en conflictos de tránsito, por lo que anunció que se impulsarán medidas para regular el sector de los motoconchistas, fortalecer los controles y promover la convivencia ciudadana.

“Esto ocurre a diario, pero hoy terminó en tragedia. Tiene que marcar un antes y un después”, concluyó.

Tras el hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, lamentó el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada y ordenó al Ministerio Público presentar cargos preliminares por asesinato contra los responsables del hecho. La funcionaria ofreció esta información a través de su cuenta en la red social X, donde también expresó su rechazo al hecho de violencia.

Por la muerte de Abreu Quezada, la institución del orden arrestó a ocho motoconchistas, incluyendo al presunto autor de la herida de arma blanca que provocó la tragedia.

El informe policial señala que, en medio de la agresión, la víctima logró desplazarse a las instalaciones del Palacio de Justicia.