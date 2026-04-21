¿Falló el Sistema Nacional de Alertas cuando se registraron las inundaciones por las vaguadas?

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En septiembre del año 2025, en lo que el Gobierno calificó como "un esfuerzo interinstitucional", la vicepresidenta de la República Raquel Peña, junto al titular del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, encabezaron la primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas.ç

La herramienta tiene como objetivo principal emitir mensajes de emergencia de manera masiva, inmediata y geolocalizada a los teléfonos móviles de la población para salvaguardar vidas humanas.

Según lo anunciado por el Gobierno, el sistema contempla dos grandes regímenes de alerta: emergencia y desastres, gestionadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que abarcan fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, terremotos o tsunamis, entre otros.

Sin embargo, algunos ciudadanos se pregunta ¿qué pasó con el sistema cuando se presentaron los más recientes fenómenos atmosféricos, que provocaron caos en gran parte del país?

El titular del Indotel señaló en una entrevista en el programa Despierta con CDN, del canal 37, que en ese caso específico "hay una empresa, Claro, y faltan dos empresas más, que se incorporen, para que todo el sistema de telefonía esté orientado. Solo los clientes de esa empresa tienen una ventaja".

Mazara añadió que "el nivel de incorporación de las otras empresas habrá de garantizar que los otros sectores se incorporen".