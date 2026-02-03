Alcalde de Santiago: reapertura relaciones diplomáticas con Venezuela fortalece turismo

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El alcalde de Santiago y miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ulises Rodríguez, saludó este lunes la reapertura de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Venezuela, tras más de un año de estar suspendidas.

Rodríguez dijo que el restablecimiento de los servicios consulares entre República Dominicana y el país suramericano, así como la conexión aérea entre ambas naciones, tiene un gran significado que se reflejará con el intercambio comercial y las inversiones.

El ejecutivo de la ciudad de Santiago expresó su alegría por la noticia, tras recordar que hay grandes vínculos históricos con Venezuela, ya que el pueblo venezolano y el dominicano son países hermanos que se quieren y se tienen respeto.

La reapertura de los servicios consulares y la conexión aérea entre República Dominicana y Venezuela habría sido anunciada por el canciller de Venezuela, Yván Gil y la misma se haría efectiva `muy pronto´, con el objetivo de atender a las respectivas comunidades.

Desde agosto del año 2024 las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la República Dominicana han estado tensas, luego que este país, junto a otras naciones centro y sudamericanas, manifestara su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales donde se declaraba a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.