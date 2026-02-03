Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

También las inversiones

Alcalde de Santiago: reapertura relaciones diplomáticas con Venezuela fortalece turismo

El ejecutivo de la ciudad de Santiago expresó su alegría por la noticia, tras recordar que hay grandes vínculos históricos con Venezuela

Ulises Rodríguez.

Ulises Rodríguez.

José Alfredo Espinal
Publicado por
José Alfredo Espinal

Creado:

Actualizado:

En:

Santiago.- El alcalde de Santiago y miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ulises Rodríguez, saludó este lunes la reapertura de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Venezuela, tras más de un año de estar suspendidas.

Rodríguez dijo que el restablecimiento de los servicios consulares entre República Dominicana y el país suramericano, así como la conexión aérea entre ambas naciones, tiene un gran significado que se reflejará con el intercambio comercial y las inversiones.

El ejecutivo de la ciudad de Santiago expresó su alegría por la noticia, tras recordar que hay grandes vínculos históricos con Venezuela, ya que el pueblo venezolano y el dominicano son países hermanos que se quieren y se tienen respeto.

La reapertura de los servicios consulares y la conexión aérea entre República Dominicana y Venezuela habría sido anunciada por el canciller de Venezuela, Yván Gil y la misma se haría efectiva `muy pronto´, con el objetivo de atender a las respectivas comunidades.

Desde agosto del año 2024 las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la República Dominicana han estado tensas, luego que este país, junto a otras naciones centro y sudamericanas, manifestara su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales donde se declaraba a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Sobre el autor
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
tracking