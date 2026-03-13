Alcaldía DN hace desvío en calles en malecón por transmisión del juego de República Dominicana vs. Corea

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La Alcaldía del Distrito Nacional informó que este viernes 13 de marzo, desde las 4:00 de la tarde, se realizará un desvío en el malecón, entre las calles Huáscar Tejeda y Héroes de Luperón, debido a la transmisión que se hará en pantalla gigante del juego de República Dominicana contra Corea del Sur, en el Clásico Mundial de Béisbol.

La entidad indicó que la medida se hará en los carriles con sentido oeste–este. "Agradecemos su comprensión y les recomendamos tomar rutas alternas", señaló la Alcaldía.

La Alcaldía publicó la ruta que será desviada.

República Dominicana y Corea del Sur chocan en una duelo entre el poder dominicano y la disciplina coreana para lograr el pase a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El partido comenzará a las 6:30 p.m. ET del viernes en el parque LoanDepot en Miami.

Este será el primer enfrentamiento en el que República Dominicana y Corea del Sur juegan en el Clásico Mundial de Béisbol.