Alcaldía reúne a líderes religiosos en Los Alcarrizos

La Alcaldía de Los Alcarrizos sostuvo un encuentro con líderes de religiosos del municipio, como parte de un acercamiento institucional orientado al trabajo conjunto en favor del desarrollo comunitario.

Durante el encuentro abordaron temas vinculados con la formación en valores, la convivencia pacífica y la articulación de iniciativas sociales que impacten de manera positiva a los munícipes, mediante la cooperación entre el gobierno local y las organizaciones de fe, según la información servida a través de una nota de prensa.

El documento indica que la reunión fue encabezada por el pastor Ángel Bautista, reciente designado director de enlace entre el cabildo y las iglesias, y contó con la participación de representantes de entidades evangélicas, de la Iglesia Católica, y de funcionarios municipales.

El texto expresa que entre los participantes figuraron delegados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Unión de Iglesias Evangélicas Pentecostales y otras expresiones religiosas, además de representantes de las áreas de Participación Comunitaria, Cultura y la Secretaría Técnica del Ayuntamiento.

Expone que al recibir de manera formal la designación, Bautista destacó el interés del alcalde Danilo Rafael Santos (Junior) en fortalecer la cohesión social y promover valores ciudadanos mediante una relación institucional con las iglesias.

El nuevo enlace expresó que su labor estará centrada en facilitar el diálogo, coordinar esfuerzos y promover proyectos conjuntos en áreas como educación, juventud, familia y cultura. Los asistentes acordaron dar continuidad a estos encuentros y conformar mesas de trabajo temáticas. Bautista es pastor de la Iglesia Visionaria Fuente de Agua Viva.