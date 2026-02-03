Alerta que ya existe pandemia de ACV y que es mortal

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Los accidentes cerebrovasculares constituyen una verdadera pandemia mundial. Cada año se registran unos 12 millones de accidentes cerebrovasculares (ACV), de los cuales más de la mitad tienen un desenlace fatal. El análisis lo hace el doctor Luis Eduardo Suazo, presidente de la Sociedad Dominicana de Neuro Intervención y Neurología Vascular. El especialista asegura que en Estados Unidos ocurre un caso cada 40 segundos, y en República Dominicana se estima que entre 22 y 25 mil dominicanos lo padecen anualmente —equivalente a unos 68 casos diarios.

Alerta

El profesional asegura se debe estar atentos a debilidad en la mitad de la cara, de un brazo y de una pierna, dificultades para hablar o expresar palabras, mareos, trastornos visuales y problemas en el equilibrio hablan de probabilidad de un ACV y de millones de neuronas muriendo.

Se estima mueren aproximadamente 32.000 neuronas por segundo, afirma el especialista. Esta pérdida masiva equivale a cerca de 1,9 a 2 millones de neuronas perdidas por cada minuto que transcurre sin recibir atención médica, por lo que es necesario que haya una red de intervención y educar a la población.

Necesidad en RD

La República Dominicana necesita una red para la atención de los accidentes cerebro vasculares. Este tipo de pacientes debe ser tratados en su etapa aguda en el centro de salud más cercano, sino en el centro de salud más adecuado para tratar dicha enfermedad, afirma el experto.

Apoyo a acciones

“ Desde la Sociedad Dominicana de Neuro Intervención y Neurología Vascular reiteramos nuestra voluntad de apoyo a las autoridades del Ministerio de Salud y Servicio Nacional de Salud para la creación, implementación y desarrollo de tan necesaria red para la atención de los enfermos dominicanos”, aseguró el conocido especialista.