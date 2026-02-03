Madrastra obliga y padre golpea: niña sufre quemaduras tras ser forzada a colocar la mano en estufa

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Una niña resultó con quemaduras en las manos luego de que su madrastra presuntamente la obligara a colocarla sobre una estufa encendida, en un hecho ocurrido en el sector Los Solares, del municipio Los Alcarrizos, y que habría sido presenciado por su propio padre.

La señalada es Luz Tavera Jiménez, quien, según la denuncia, habría cometido el hecho luego de que la menor tomara 100 pesos a un compañero de estudios.

De acuerdo con el testimonio de la madre de la niña, Lilianny Morillo, ofrecido al periodista Meregildo Mabru de Telenoticias, la menor relató que su madrastra la amenazó diciéndole: “entras tú la mano o te la entro yo”.

Madrastra y padre de la niña

Ante el temor, y al no hacerlo de inmediato, la mujer procedió a colocarle la mano sobre la estufa con las hornillas encendidas, causándole las lesiones.

Morillo explicó que la niña y su hermanito habrían utilizado el dinero para comprar golosinas, y que fue el propio niño quien informó lo ocurrido al llegar a la vivienda.

Quemaduras de la niña

“Entonces la madrastra, con el papá ahí, procede a quemarle la mano a la niña”, aseguró la progenitora.

Quemaduras de la niña

Según su denuncia, el padre de la menor, quien habría presenciado el hecho, le decía a la niña mientras lloraba de dolor: “eso está bueno para que no ponga la mano”. Añadió que, pese a que la menor manifestaba que no podía dejar de llorar por el dolor, el hombre continuaba con expresiones similares e incluso presuntamente le propinó un golpe con un palo.

Morillo sostuvo que no sería la primera vez que la mujer incurre en maltratos contra los niños.

Los nombres de los menores se omiten para preservar su integridad, mientras el caso ha generado consternación en la comunidad.