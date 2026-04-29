Cotuí bajo alerta: lluvias obligan a evacuar diez familias en Platanal

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Platanal, Cotuí. — Diez familias fueron evacuadas por brigadas de la Defensa Civil en la comunidad de Altos de Casiano, en el distrito municipal de Platanal, ubicado en la zona este de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

Las autoridades informaron que todos los organismos del Comité de Emergencia se mantienen en sesión permanente en los cuatro municipios de la provincia, ante el riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra.

El director provincial de la entidad de socorro, Aníbal Rodríguez, explicó que los afectados fueron asistidos de inmediato y trasladados a viviendas de vecinos y familiares, mientras se normalizan las condiciones climáticas.

Lluvias obligan a evacuar diez familias en Platanal

De su lado, el síndico del distrito municipal de Platanal, ingeniero Félix Javier, indicó que las autoridades locales gestionan apoyo para las familias impactadas, incluyendo la entrega de alimentos, frazadas y mosquiteros.

Asimismo, señaló que notificó la situación al senador Ricardo de los Santos, a quien informó sobre la emergencia provocada por los torrenciales aguaceros registrados este día en Sánchez Ramírez.

Javier destacó la rápida respuesta del Comité de Mitigación y Respuesta, que ha actuado de manera oportuna ante los daños ocasionados por las lluvias y un ventarrón que provocó afectaciones en varias comunidades de Cotuí, La Mata, Fantino y Cevicos.