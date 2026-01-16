Alertan de inundaciones este viernes en varias zonas del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El analista meteorológico Jean Suriel informó que una vaguada, la cercanía del frente frío número 21 y la humedad marina se combinarán en las próximas horas de este viernes para incrementar las lluvias en gran parte de República Dominicana.

Explicó que este panorama meteorológico aumentará el potencial de inundaciones urbanas y repentinas en las próximas 4 a 12 horas en Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, La Romana, Barahona, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, María Trinidad Sánchez, Samaná, Puerto Plata, Dajabón, San Juan y San José de Ocoa.

“Todavía durante la noche continuarán las posibilidades de precipitaciones moderadas en diferentes provincias: vientos del este-noreste empujarán aire frío desde el Atlántico, por lo que el ambiente se tornará más fresco en el territorio dominicano”, agregó el experto en su enta de Instagram.

Para mañana sábado, añadió Suriel, seguirán algunos períodos lluviosos moderados debido a los remanentes de la vaguada y los vientos húmedos. También el domingo podrían desarrollarse algunas lluvias dispersas.

En tanto que para el lunes amanecerá parcialmente nublado, pero en la tarde se acercará una nueva vaguada al país, acompañada del sistema frontal 22: la próxima semana podría ser lluviosa en gran parte de RD.