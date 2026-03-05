Alfredo Pacheco resalta seguridad cédula

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El presidente de la Cámara de Diputados (CD) Alfredo Pacheco, resaltó los dispositivos de seguridad con que cuenta la nueva cédula de identidad y electoral dispuesta por la Junta Central Electoral (JCE).

Pacheco, junto con la vicepresidenta de la CD, Dharuelly D´Aza y el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, iniciaron la entrega de la nueva cédula a legisladores de las diferentes bancadas políticas.

Al pronunciar las palabras centrales en la actividad, efectuada en la sede principal del órgano electoral, Pacheco respaldó el proceso del nuevo documento, señalando que contiene más de cien nuevas medidas de seguridad.

“Lo respaldamos porque este documento va a dotar de mayor seguridad a los ciudadanos dominicanos y, porque además va a traer mayor seguridad para las diferentes transacciones que se hacen en la República Dominicana y sobre todo a la identidad de las personas, evitando las suplantaciones, los fraudes y una serie de situaciones que se dan”, enfatizó.

El presidente de la CD destacó esa apertura de la JCE hacia la modernidad que representa el tener un documento de estándares internacionales tan alto como es la nueva cédula de identidad y electoral, que no solo es el cambio del simple documento, sino que viene a traer una nueva forma del dominicano identificarse.