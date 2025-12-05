Alianza denuncia Gobierno apoya industria tabaco

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano apoya abiertamente las iniciativas de la Industria del Tabaco y participan en actividades que organiza, denunció la Alianza Dominicana Antitabaquismo (ADAT) al presentar los resultados del Índice de Interferencia 2025. Estas participaciones contravienen las directrices del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Gobierno ofrece incentivos directos a la Industria del Tabaco y las políticas de impuestos especiales favorecen los productos de tabaco calentado y eximen a los cigarrillos electrónicos, dice la Alianza en un documento.

Los resultados del estudio fueron presentados por el doctor Samuel Ramos, coordinador de la Alianza, agrupados en las siete las categorías investigadas.

El Gobierno mantiene una estrecha relación con la industria del tabaco mediante su constante participación en inauguraciones, lanzamientos de cosechas, ferias y eventos promocionales, legitimando así al sector y contradiciendo las directrices del Convenio para el control.

El documento asegura q que el Gobierno carece de transparencia en sus interacciones con la industria del tabaco. “No existen registros públicos de las reuniones ni normas que exijan la divulgación de la identidad de los representantes o lobistas de la industria”, deplora.

Asimismo, acusa al Gobierno no restringe la financiación política de la industria. Denuncia que las autoridades actuales, promueven públicamente el sector, reforzando su estatus privilegiado y su alineación con las instituciones estatales, en contradicción con los principios de convenio firmado.

Los organismos gubernamentales han colaborado activamente con la industria tabacalera mediante acuerdos, eventos y apoyo institucional, reforzando su influencia en las políticas públicas, aseguran los activistas de Alianza.

El Gobierno carece de regulaciones específicas para controlar las interacciones con la Industria. Los ejecutivos de la industria se reúnen libremente con autoridades de alto nivel, mientras que el Gobierno promueve activamente el sector del tabaco.

La investigación

La metodología que se siguió en la investigación fue presentada por el licenciado Juandy Gómez, miembro de la Alianza.

“El equipo buscó la información en los sitios web de periódicos de circulación nacional y en los portales y sitios web de organismos estatales, de la Asociación Dominicana de Fabricantes de Cigarros (PROCIGAR) y de sus industrias miembros”.

Se estableció una búsqueda de información desde el primero de abril del 2023 hasta el 31 de marzo de 2025, explicó.

La información para este informe se recopiló en 20 preguntas, divididas en siete categorías, de fuentes disponibles públicamente. Las puntuaciones oscilan entre 0 y 5. Cuanto menor sea la puntuación, menor será la interferencia de la industria en las políticas públicas.