Alix Didier Fils-Aimé toma el mando de Haití: ¿el país va en la dirección correcta hacia la estabilidad política?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la transferencia del mando del Poder Ejecutivo de Haití al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, por parte del presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT), Laurent Saint-Cyr, el país da un paso en la dirección correcta hacia la estabilidad política.

Así lo consideró este martes el expresidente de la Republica Dominicana, Leonel Fernández, quien señaló: “El primer ministro es parte del consejo presidencial temporal provisional que se quiere levantar, y lo que se propone es que haya una estabilidad política que permita celebrar sus elecciones. Entonces, yo pienso que en ese sentido se va en la dirección correcta”.

Fernández agregó que el objetivo fundamental del consejo debe ser “crear las condiciones adecuadas para que se celebre un certamen electoral con la mayor participación posible de los ciudadanos haitianos”.

Por su parte, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (Menamird), William Charpantier, expresó su respaldo al primer ministro haitiano, al señalar que el CPT permaneció cerca de dos años en el poder sin cumplir su misión de garantizar la seguridad en Haití y organizar unas elecciones que nunca se realizaron.

“Nosotros, desde la Meramili, incluso la República Dominicana, a través de un comunicado, estamos de acuerdo con que el primer ministro, DJ Aimé, pueda permanecer como primer ministro, como presidente del Consejo de Ministros en Haití”, declaró Charpantier.

“Los ciudadanos haitianos tienen derecho a vivir en paz y tienen derecho al desarrollo. Por lo que nosotros, desde la Meramili, apostamos, incluso la República Dominicana, tiene que apoyar al primer ministro, pero también apostar al diálogo interno entre los actores políticos y empresariales en Haití para que pueda haber paz y sociedad en ese país”, agregó.

Tomará medidas "severas" contra las bandas

Cabe recordar que, al asumir el Poder ejecutivo haitiano, Alix Didier Fils-Aimé prometió resolver el problema de la inseguridad con medidas severas contra las bandas armadas, al tiempo que llamó a la unidad a los sectores para enfrentar las dificultades.

"Nuestra unión nos hará invencibles juntos en torno a la hoja de ruta: seguridad, elecciones, recuperación económica (...). Reconstruiremos Haití. Ese es nuestro pacto republicano. Las bandas y quienes las apoyan serán perseguidas. El Estado recuperará cada zona ocupada hasta el día en que todos los niños puedan ir al colegio sin miedo", declaró el jefe del Gobierno en un discurso.

Tras encabezar un Consejo de Ministros, Fils-Aimé aseguró que todas las estructuras del Estado se movilizarán para organizar elecciones inclusivas, de modo que el poder sea entregado a líderes libremente elegidos por el pueblo.

"Mi Gobierno no dará marcha atrás. Mi Gobierno cumplirá con su deber hasta el final. Las bandas y sus cómplices no encontrarán refugio. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, actuarán con rigor, coordinación y continuidad. No habrá descanso ni tregua hasta que nuestras familias puedan vivir en paz", prometió.