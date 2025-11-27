Sin atención primaria no será suficiente el presupuesto del sector salud

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró que el presupuesto de salud nunca va ser suficiente, si no se trabaja intensamente en la atención primaria para prevenir enfermedades y mejorar indicadores.

Afirmó que la implementación de este primer nivel de atención es el mejor mecanismo para eficientizar los recursos.

“El presupuesto del sector Salud nunca va ser suficiente, si no trabajamos intensamente en la atención primaria”, aseguró el ministro.

Es por tanto que, dijo que el 2026 será estará enfocado a la atención primaria para lo cual cuenta con una estrategia que incluye la remodelación de una gran cantidad de centros, el expediente único digital y la telemedicina. Apuntó que el récord único ya se implementa de manera piloto en algunos hospitales.

El funcionario afirmó que esa estrategia será la transformación más importante que se realizará en el sector sanitario.

“Es la transformación más importante que vamos a tener en salud, que es la incorporación de data con evidencias para manejar los presupuestos y políticas públicas en todo el país”, acotó el ministro.

Atallah habló de estos temas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde participó junto a los viceministros Eladio Pérez, de Salud Colectiva; Yudelka Bastista, de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud; Gina Estrella, de Gestión de Riesgos y Atención a Desastre y Alan Estévez, director de Gabinete.

En cuanto a las razones por la cual este sistema no ha sido implementado, el ministro reconoció que ha habido resistencia de muchos médicos se han resistido, sin entrar en mayores detalles, para abogar por la unión entre los sectores público y privado y las academias, para avanzar en esa dirección.

“Queremos un sistema de salud que involucre la cobertura, los médicos, la academia y la educación”, expresó el ministro.

Recordó que el país firmó el pasado año un acuerdo, dentro de una alianza internacional, lo que lo convierte en una obligación de cumplimiento.

Apuntó que el máximo representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, vendrá al país para garantizar que esos acuerdos se cumplan y “que más que lo que plasmamos en un papel, sea un cronograma de acciones”.

Atallah garantizó que a mediados del 2026 se notará el impacto de las iniciativas que conllevan un involucramiento de las comunidades. Detalló que se pretende que las unidades de atención primaria estén cerca de las escuelas y que tengan igual imagen para que la gente las reconozcan y estimulen su uso.

Mientras que, el viceministro Pérez precisó que la atención primaria es una estrategia que se puede implementar en diferentes niveles. Apuntó que el fundamento de la salud colectiva es a medicina comunitaria, tras destacar los programas de salud escolar y el invocucramiento de las escuelas y otras entidades en la estrategia para combatir el dengue.

Explicó que en el primer nivel de atención se trabaja educación en salud, que conlleva guía de alimentación y acceso a medicamentos contra hipertensión y diabetes. Pérez agregó que esto conlleva una especie de pasaporte de la salud, que le permite al paciente “viajar” en el sistema con toda su información, lo que implica mayor transparencia de todas las transacciones del sector salud, lo que aporta una mayor trazabilidad.

Gasto medicinas

Otro tema de interés de la gestión de Atallah es la reducción del gasto de bolsillo en salud, el que consideró muy alto, siendo el costo de los medicamentos uno de los elementos. Subrayó que trabajan en una política de genéricos o biosimilares, para que las familias tengan opciones económicas. Estimó que eso implicaría ahorro de RD$ 20,000 millones.

Impacto indicadores

El ministro Atallah aseguró que su gestión ha logrado mejorar varios indicadores de salud, como el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes y otras, lo cual le ha conllevado reconocimiento internacional.

De manera particular, enfatizó la reducción significativa de los casos de dengue y casi dos años sin muertes, cuando se esperaba un aumento del 300 por ciento de su incidencia, además que en la región hay repunte de casos.

Atribuyó esos logros a una gestión centrada en las personas y al involucramiento social, acciones concretas en las comunidades, campañas de prevención y mayor cobertura de vacunas. “Siempre, en cada una de nuestras acciones nos basamos en cómo esto va a transformar la salud y el bienestar de las personas y cuando pensamos en eso, las acciones van orientadas adecuadamente”, expresó Atallah.