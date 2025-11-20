Priorizan agricultura y construcción

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

La agropecuaria y la construcción son dos sectores que han sido priorizados en el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) para preparar una mano de obra tecnificada ajustada a los cambios tecnológicos de los mecanismos de producción.

“La agricultura hoy en día es tecnología; la tecnificación del campo es fundamental para seguir siendo un país con oportunidades agrícolas”, expresó Rafael Santos Badía, durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Puso de referencia que en el instituto capacita en crianza de peces en ambientes artificiales, lo que representa una oportunidad para las personas tener microempresas con alto nivel de productividad.

También destacó que todas las hortalizas pueden hacerse en ambientales controlados, lo cual requiere de drones y otros equipos que llevan a los agricultores a conocer de programación para el riego agrícola.

En el caso de construcción, citó que hoy en día sus componentes son más que bloques, cementos y varillas como antes, y conllevan conocimiento de otros materiales y sobre tecnología antisímica. Citó un acuerdo con la Asociación de Constructores de Viviendas para formar técnicos que serán pagados, a los fines de contar con mano de obra más calificada.