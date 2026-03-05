Guerra en Medio Oriente tendrá efectos irreversibles y fracturas internas en EE.UU.

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Los expertos en temas internacionales Iván Gatón y Luis González coincidieron ayer en que los efectos a nivel mundial de la guerra en Medio Oriente serán irreversibles para todo el mundo, independientemente de que dure no más de cinco semanas como afirmara el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Advirtieron que además del aumento del precio del petróleo, el costo del transporte y de diversos productos esenciales impactarán a todos los países.

Señalaron que el conflicto incluso ha provocado más fracturas políticas a lo interno de esa nación que podrían aumentar por los daños a su economía y desplazar del poder a Trump.

Con amplios conocimientos sobre la geopolítica y la historia, en el Almuerzo de Medios de Comunicación del Grupo Corrio Gatón y González hablaron detalladamente sobre diversos aspectos que caracterizan la convulsa situación mundial que reina actualmente luego de que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques hacia Irán y este a su vez contra vecinos aliados de su agresor.

Complicaciones

Gatón indicó que el conflicto en Medio Oriente dependerá del tiempo en que se logren acercamientos entre las partes y que ya se está hablando de que los servicios de inteligencia de Irán están contactando a los norteamericanos.

Sostuvo además que a Irán le convendría que se detenga en su momento los ataques mientras que Estados Unidos sabe que tendrá que enviar soldados para intentar conquistar un territorio de un millón y medio de kilómetros cuadrados donde la Guardia Revolucionaria cuenta con 150 mil soldados y la del ejército normal 300 mil.

A esto agregó que la mayoría de su población está cohesionada y no se preparó una oposición política que pudiera ayudar a cambiar el régimen y que otros estados puedan entrar en el conflicto.

Otro elemento que se suma es la religión que impera en esa región con millones de personas que pueden inmolarse y cometer una agresión bajo promesa de mejor vida en el cielo.

“Todo dependerá de lo que pueda discurrir, ahora yo les aseguro a ustedes que sean cuatro o cinco semanas de guerra en esa zona, con el estrecho de Ormuz cerrado los efectos en las economía del mundo entero van a ser irreversibles e incluso eso podría poner en juego a la administración de Donald Trump porque si sube la inflación, que es la economía, sube los demócratas le ganan, es decir, que el giro puede ser muy grande”, expresó Gatón.

De su lado González apuntó que a Estados Unidos no le conviene que se extienda la guerra más de dos semanas porque no tiene la capacidad instalada para fabricar las armas que van a sustituir las que están lanzando, lo cual fue advertido por el propio secretario de Estado Marco Rubio.

“Ese es otro elemento que hay tomar en cuenta por eso creo que Estados Unidos e Israel van a hacer lo posible que termine cuanto antes”, afirmó.

González vaticinó que esta guerra provocará que Trump pierda las elecciones de medio término en noviembre en una coyuntura que este pueda enfrentar un juicio político y podría ser destituido.

En cuanto al bajo apoyo de la sociedad de Estados Unidos a la guerra, Gatón aseguró “está totalmente fracturada como nunca”, lo cual no debe pasar por alto pues la fractura interior es un motivo de caída de imperios, aunque descartó la posibilidad de una guerra civil, pero si un nivel de fricción en la clase política nunca visto.

Gatón recordó la importancia del equilibrio de los poderes que estima se ha perdido en el mundo occidental cuando anteriormente fue su grandeza.

También condenó como se ha echado de lado el derecho internacional y se ha “dinamitado” a la Organización de Naciones Unidas que ha servido para mantener cierto equilibrio mundial.

Advirtió que no está viendo que los desafíos que enfrenta la civilización humana no son exclusivos de China, de Irán ni de Estados Unidos, sino de la humanidad en su conjunto que se amenazada.

Mientras que González abogó por la importancia del diálogo de civilizaciones para poder entender las diferentes manifestaciones históricas, culturales, políticas de los pueblos y tener un punto de entendimiento.

Señaló que con su política de confrontación, Trump esta logrando un efecto “boomerang”, es decir, que todo se le ha revertido, al poner de ejemplo un estudio que determinó que el 96% de los aranceles que ha impuesto a algunos países lo ha pagado el estadounidense, o sea, que se convirtió en un impuesto interno.

Apuntó que mientras que el principal objetivo de los aranceles era afectar a China, esta nación logró superávit de exportación con todos los países. Además que Trump se ha enfrentado a amigos históricos como Canadá que ahora está negociando con China. González apuntó que la vuelta al colonialismo que quieren imponer los Estados Unidos a países que hace tiempo se independizaron no se va producir. Criticó la posición de República Dominicana ante el conflicto pues solo condenó a Irán cuando era mejor decir nada o condenar todas las agresiones

Aseguró además que contrario a los EE.UU, China no ha querido imponerse a otros países, y por eso ha propuesto el “diálogo de civilizaciones”, a lo que Gatón refutó alegando que “los imperios no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses”.

Alianza Rusia y China

Ante la pregunta de que si las políticas de EE.UU estarían propiciando una mejor relación comercial entre China y Rusia ambos invitados consideraron que ya esto es un hecho. Gatón recordó que ambos presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin, ya se han reunido 45 veces, lo que nunca se había visto entre dos mandatarios. Precisaron que hace tiempo se advirtió que EE.UU debió tener ambos países más cerca, ya que son grandes productores de recursos estratégicos.

Posición del país

Sobre qué debe hacer la el país, indicaron que debe aprovechar su ubicación, tierra fértil, variedad climática, liderazgo regional para ampliar el comercio y seguir fortaleciendo sus relaciones con Estados Unidos de Norteamérica y otras naciones, con previa definición del interés nacional.