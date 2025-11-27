No hay registro del cólera en la frontera

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han recibido indicadores de alerta sobre la posibilidad de casos de cólera, ante la propagación en el vecino Haití.

Así lo confirmaron el ministro de Salud, Víctor Atallah y la viceministra de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres, Gina Estrella.

La viceministra informó que han realizado más de 25 pruebas de agua en diferentes puntos de la frontera y también en las provincias del sur Barahona, Bahoruco y San Juan y no se ha encontrado algún dato que genere alarma.

Indicó que solicitaron apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para vacunar al personal sanitario y militar que brinda servicios en la frontera, además para los obreros que trabajan en el corte de caña y otros sectores agrícolas que usan mano de obra haitiana.

Respecto a la coordinación con el Gobierno haitiano para acciones preventivas, Atallah dijo que es muy limitada por la situación interna de Haití, pero se cumplen los protocolos y cerca de 90 personas trabajan en vigilancia y control de las aguas, así como chequeo de mercancías. “Hasta el momento todo está controlado y las medidas han tenido efecto”, dijo el ministro.