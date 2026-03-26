Inabie tiene un alto impacto socio económico en familias y comunidades

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Con más de dos millones de estudiantes, maestros y empleados que reciben alimentación, utilería y programas de salud y miles de proveedores, en su mayoría mipymes, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) se ha convertido en un sistema de protección social de alto impacto en familias y comunidades.

Estos programas son implementados en más de 7,000 escuelas y liceos del sector público, donde solo en Programa de Alimentación Escolar (PAE) de desayuno y almuerzo se entregan cinco millones de raciones y se invierten diariamente 124 millones de pesos durante el año escolar.

Esto ha logrado mejorar la nutrición de los estudiantes y con ello su rendimiento, así como disminuir el ausentimo, según afirmaron las autoridades del Inabie durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

El encuentro estuvo encabezado por Adolfo Pérez, director ejecutivo, junto a Gilberto Santana, subdirector y los directores Philips Contreras, Tecnología de la Información, Alexandra Coronado, Jurídica, Jennifer Polanco, de Planificación, Josel Herrera de Comunicaciones, Omar Brito, de Servicios Estudiantiles y Ana Zabala, encargada de Gestión de Salud.

“El Inabie impacta de manera directa a todos los estudiantes del sistema preuniversitario del sector público, garantizando la alimentación adecuada y ofreciendo herramientas que permitan un mejor desempeño dentro del aula de clases”, expresó López.

Polanco detalló que los programas que ejecutan son: alimentación y nutrición, utilería, apoyo y de salud. Para este 2026 tienen un presupuesto es RD$34,918 millones, de los cuales RD$30,000 millones se invierten en la alimentación, RD$5,000 en utilería y cerca de RD$760 millones en el programa de salud (bucal, auditiva, visual, preventiva y de apoyo. “Inabie no es solo alimentación, sino que tenemos programas que buscan el bienestar del estudiante”, expresó.

Calidad

En cuanto a la calidad, López y Zabala indicaron que el menú escolar es elaborado tomando en cuenta los requerimientos nutricionales por edad, sexo y calorías requerida.

Señalaron que además realizan inspeccionadas periódicas y que solo en el 2025 hubo 6,600 a cocinas, panaderías y procesadoras de lácteos, para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos servidos en los centros educativos.

Licitación

López detalló que actualmente se desarrolla una licitación pública con 34 procesos para garantizar que el inicio del año escolar desde el primer día todos los estudiantes reciban la alimentación. Es una contratación a dos años que envuelve RD$60,000 millones.

“Es el proceso de contratación de servicios más grande que se desarrolla desde el Estado y de mayor complejidad porque participan la mayor cantidad de oferentes, con mas de 2,600 suplidores y que quedarán con contratos unos 1,600”, aseguró.

Coronado y Contreras explicaron que además de verificar que cumplan con la Ley de Compras 47-25, se realizan inspecciones para validad la capacidad instalada y las buenas practicas de manofactura, mediante un proceso digital que incluye un formulario con 190 preguntas, registro fotográfico de hasta seis imágenes por cada criterio evaluado. El sistema incorpora geolocalización, lo que garantiza que las evaluaciones se realicen en la dirección declarada por cada oferente.

Impacto económico

En cuanto al impacto económico de los programas de Inabie, López afirmó que esa institución es un mecanismo de distribución de riqueza porque promueve el encadenamiento productivo y garantiza que muchas micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a las compras publicas, motorizar sus negocios, empresas y generar empleos.

Dijo que los 2,038 proveedores del almuerzo y desayuno son mipymes con un impacto directo en la economía local porque compran en las localidades lo que permite que los recursos fluyan y no solo lleguen a las grandes empresas.