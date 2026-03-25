¿Qué pasará con la implementación de las gomitas multivitamínicas? Director de INABIE responde

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El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Adolfo Pérez, explicó este miércoles porque decidió la cancelación del proceso de licitación, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.

“Si hemos podido ver un rasgo característico de este Gobierno es que este Gobierno escucha y yo también soy un servidor público que escucha”, dijo.

Pérez entiende que “si cualquier proyecto que nosotros lanzamos al escrutinio de la gente y las personas tienen algunas observaciones pues nosotros escuchamos y de inmediato actuamos “.

“Lo que pasó en este caso es que hemos retirado el proyecto para evaluarlo a profundidad, crear una mesa técnica mucho más robusta, identificar las oportunidades de mejora y actuar en consecuencia”, aseguró.

La licitación, cuyo valor estimado ascendía a 151 millones de pesos, formaba parte de una iniciativa para fortalecer la alimentación y el bienestar de los estudiantes del sistema educativo público.

Sin embargo, el proceso fue objeto de cuestionamientos públicos que motivaron su suspensión, generando debate sobre la pertinencia y ejecución de la compra.

Lo que dijo Carlos Pimentel sobre el tema

Carlos Pimentel defiende legalidad de licitación del INABIE para gomitas multivitamínicas pese a suspensión

Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, defendió recientemente la legalidad de la licitación y aseguró que todas las etapas se llevaron a cabo conforme a la normativa vigente.

“Desde la perspectiva del órgano rector del sistema de contrataciones públicas, el procedimiento cumplió con los requisitos establecidos, garantizando transparencia y competencia”, afirmó Pimentel.

El funcionario también reconoció que, pese a los cuestionamientos, no se han identificado violaciones a la ley que rige las adquisiciones estatales.

La suspensión abre la puerta a una revisión más amplia del proceso, mientras las autoridades evalúan los próximos pasos para garantizar que los suplementos lleguen a los estudiantes de manera segura y eficiente.