PLD demanda de Gobierno plan de crisis por guerra; exige aplique austeridad y autoridad moral

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió del Gobierno presentar al país las medidas que tomaría para mitigar los efectos de la situación económica derivada de la guerra de Medio Oriente y enviar señales de austeridad para tener credibilidad y autoridad moral ante la población.

Indicó que está consciente que el país enfrenta una situación compleja que podría exponer al Gobierno a adoptar medidas drásticas para mantener la estabilidad económica, pero la sociedad requiere información y que ha faltado transparencia. Durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el tema fue tratado por Johnny Pujols, secretario general del PLD, Zoraima Cuello, vicepresidente, Richard Medina y Margarita Pimentel, miembros del Comité Político y Luis Reyes, miembro del Comité Central.

Pujols dijo que el PLD tiene serias preocupaciones sobre la capacidad del Gobierno para enfrentar el desafío de la coyuntura geopolítica actual y que las autoridades actúan de manera reactiva. Expuso que un tema que debe estar definido es cómo mitigar el aumento de los costos de los insumos agrícolas.

“El Gobierno actúa de manera reactiva cuando tiene el problema encima... debería hablar cuales cultivos van sustituirse en la producción desde ya, facilidades técnicas, financiamiento, subsidios”, apuntó Pujols.

Mientras que Reyes expuso que el Gobierno debe recortar el gasto y enviar una señal para tener la autoridad moral y pedir los ajustes necesarios para preservar la estabilidad.

“El Gobierno debe dirigirse a la nación primero y explicar claramente cuales son las circunstancias que enfrenta y mandar una una señal de austeridad porque si no envía una señal de austeridad mañana no va tener el reconocimiento de la sociedad, la credibilidad, la reputación para pedirle a esa población que soporte los ajustes necesarios ", expresó Reyes.

Por su lado Medina declaró que es necesario conocer los planes sobre todo a mediano y largo plazo porque si es temporal se asume que habrá subsidios. Sostuvo que no se deben cometer los errores de la pandemia cuando se siguieron cobrando aranceles sobre los fletes luego de la inflación del 2020 y 2021.

"Abogamos por ver cuál es la planificación que tenemos y se vaya haciendo conciencia en la población de que hay una situación con el petróleo...., pero nada de eso está pasando todavía, y se dice que todo está bajo control cuando no depende de la República Dominicana", expresó Medina.

Aplicación ley

Al ser cuestionados en torno a la aplicación de la Ley de Hidrocarburos en el sentido de que se traspasen los aumentos a los consumidores, Reyes señaló que ese es el instrumento adecuado para manejar situaciones cuando no hay mucha volatilidad en los precios. No obstante, reconoció que esto afecta la calidad de vida y el poder adquisitivo de los ciudadanos debido a la inflación y brechas para alcanzar la canasta básica.

Zoraima Cuello afirmó que pese a la ley en el 2022 el Gobierno aumentó los precios de los combustibles y luego no la aplicó en los próximos tres años cuando bajó el petróleo, lo que evidencia falta de transparencia y congruencia a las autoridades.

Dijo que el 2025 el subsidio fue mayor que ahora y que el mismo ha beneficiado a los sectores más pudientes.

Crecimiento

Los dirigentes del PLD entienden que la situación impactaría en el crecimiento económico de RD, que se ha estancado en los últimos dos años. Medina y Reyes dijeron que es probable que se crezca menos del 3.5% previsto antes de la guerra. Favorecen reformas estructurales a nivel educativo, laboral y de seguridad social para formar una mano de obra calificada y atraer mayor inversión extranjera, de lo contrario no se superará “la trampa del ingreso medio” como pasó con Chile y México que crecieron mucho y luego se estancaron. Medina citó los casos de Japón, Corea, Taiwán y Vietnam que apostaron a la innovación, mejor formación y se han mantenido creciendo.