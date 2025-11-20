El Infotep se expande, pero no da abasto para formar más recursos humanos

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) ha ampliado su oferta con 57 centros en todo el país y formado más de 7 millones de personas, logrando aumentar la capacidad de los empleados en las empresas.

Sin embargo, tiene como reto abarcar mayor capacitación en los sectores turismo, salud, gastronomía, industria del cine y en la enseñanza de inglés para los nuevos oficios.

Al hacer la anotación, Rafael Santos Badía, director general del Infotep, destacó el impacto en la cualificación de la mano de obra en las principales 15 familias profesionales que contemplan 605 programas. De las 7 millones de personas capacitadas, 4.4 fueron entre el 2020-2025.

Afirmó que el sector empresarial está muy satisfecho con el trabajo de Infotep en preparar sus trabajadores, tras citar que cada día grandes empresas demandan formación específica.

“Hay un tipo de trabajador que la sociedad lo necesita y el Infotep lo está formando en todo el país”, expresó Santos Badía, en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio donde participó junto a Eduardo Bogaert, mimebro de la Junta de Directores y coordinador del Programa Infotep de Zonas Francas, Maira Morla, subdirectora, Rayza Pichardo, directora de Competitividad Empresarial y Desiree Martínez, directora de Comunicaciones.

Oferta

Las familias priorizadas por el Infotep obedecen a a la demanda y a las actividades económicas según el Banco Central son: servicios que abarca Comercio, hostelería y Turismo, transporte y logística, servicios socioculturales y a la comunidad, servicios personales, administración, finanzas, derecho, educación, salud, informática y comunicaciones.

En el área industrial está la fabricación, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipos, elaboración de alimentos, bebidas y productos de tabaco, textil, confección y calzado, electricidad y electrónica. Luego están las áreas agropecuaria y construcción.

Retos

Santos citó algunos retos a tomar en cuenta en la formación laboral, tales como el envejecimiento de la mano de obra y las personas que no se han querido insertar al mercado porque se han acostumbrado a los subsidios estatales. También a la cantidad de trabajadores que tiene la industria turística, así como la proliferación de restorantes, que por ejemplo en la capital, se ha vuelto un fenómeno. Dijo que Infotep no da abasto para la formación que requiere ese personal. Agregó que hay déficit en personal preparado para el sector salud ante la cantidad de centros médicos privados.

En cuanto al inglés, puso de ejemplo en Santiago quieren fabrican dispositivos biomédicos y electrónicos para lo cual se requiere el idioma inglés.

El Infotep ha preparado 52, 562 personas formadas en el idioma inglés entre el 2020-2025. Para impartir clases de inglés fueron convocadas más de 100 personas, de éstas, solo 71 se presentó a tomar los exámenes correspondientes y solo el 38%, pasó la prueba de nivel que se requiere.

Programa zonas francas

De su lado Bogaert resaltó el acuerdo Infotep-zonas francas, por el cual el instituto le devuelve el 35% de lo que aportan los empresarios del sector, fondos que se usan para capacitación y son administrados por un comité de ambas entidades.

Destacó que “una de las cosas buenas en esta sociedad es Infotep”, pues mediante este organismo se puede reducir la deficiencia del sector educativo en formación laboral.

Afirmó que el Infotep satisface las necesidades del sector, al referir que han logrado capacitación hasta como un colaborador puede organizarse.

Puso se ejemplo que en San Pedro de Macorís habrá un centro de alta tecnología con simuladores para soldadura, oficio que será llevado a otro nivel.

“Mucha gente quiere ganar más, pero es eficiencia que buscamos. El mejor aliado es Infotep para uno seguir creciendo, no puede ser con cualquiera”, expresó Bogaert.

Ampliación de oferta

En el presente año, Infotep abrirá nuevos centros en Santiago, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y en Higüey y en febrero 2026 en Barahona para continuar su expansión.

En cuanto a las capacitaciones que han perdido demanda, Morla dijo que aunque desde el sector agrícola puede bajar en un tiempo, luego se reactiva. Precisó que los requerimientos de mano de obra especializada no se reducen en el Infotep.

Santos dijo que antes de abrir un centro hacen un estudio de mercado sobre cuales empleos se crearían a los fines de tener la oferta que necesitará.

Pichardo explicó que forman tanto para la inserción en el mercado laboral y respondiendo a las necesidades. “Por eso el currículo se diseña con especialistas de las empresas para responder a esas necesidades”.