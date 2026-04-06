Felicitan por el Día del Periodista en Nueva York

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Personalidades del ámbito político, profesional, empresarial, artístico y comunitario felicitaron este domingo a los periodistas dominicanos que ejercen en esta ciudad, en la República Dominicana y en el resto del mundo, al celebrarse el "Día del Periodista Dominicano".

Es un deber felicitar a quienes ejercen una profesión esencial en el fortalecimiento de la libertad, la democracia y los derechos humanos, coinciden en expresar.

“El 5 de abril, celebramos a quienes se convierten en la voz de quienes no tienen voz; a quienes, con valentía, informan, denuncian y defienden el derecho de nuestro pueblo a estar informado”.

Debemos valorar el trabajo de los periodistas dominicanos en la diáspora, destacando que su labor tiene un valor incalculable para la comunidad en el exterior, aun cuando muchas veces no reciben el reconocimiento que merecen.

“Son ellos quienes narran nuestra historia fuera de la isla, quienes visibilizan nuestras luchas, logros y aportes. Son un puente entre la RD y su gente en el exterior”.

“Hoy más que nunca, el periodismo debe ejercerse con carácter, integridad y un compromiso con la verdad. Gracias por su entrega, valentía y por mantener informada a nuestra comunidad sobre el acontecer nacional y mundial”.

El periodismo, ayer como hoy, debe guiarse por valores fundamentales como la verdad y la verificación de los hechos, para, de esa manera, hacer la información compartida más confiable, y ese apego a la verdad y a la ética en la función del periodismo adquiere hoy una condición de urgencia, ya que vivimos en una sociedad global que valida todo.

Les exhortamos a seguir ejerciendo un periodismo con firme apego a la ética, el profesionalismo y la responsabilidad social, especialmente en tiempos donde la desinformación representa un desafío constante.

Entre quienes expresaron sus felicitaciones figuran el congresista Adriano Espaillat D-13; asambleísta George Álvarez D-78; la líder comunitaria Elida Almonte; el abogado Andrés Aranda; Radhames Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA); el empresario y líder comunitario Roberto Rojas; y la directora del Hospital Lincoln, Cristina Contreras.

Asimismo, el locutor Francis Méndez; el presidente del Consorcio High Class, Antonio -Tuly- Cabrera, el directivo del movimiento político-social “Resistencia y Solidaridad” (RESO), Luis Mayobanex Rodríguez, y el coordinador del “Proyecto 300 con Leonel”, Geraldo Rosario.

También, la dirección ejecutiva de Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), ha hecho suya la proclama del entonces cónsul dominicano en NY, Eligio Jáquez: “Los hombres públicos a veces quisiéramos siempre que se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así estaría incumpliendo con su responsabilidad”.

“Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión”.