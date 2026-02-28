ANJE cita impacto de discurso LA

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Sobre la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader de ayer, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) abogó porque los anuncios y lineamientos estratégicos se traduzcan en reformas implementadas, con impactos verificables en productividad, formalización y calidad institucional.

“Desde la perspectiva de ANJE, el país se encuentra en un punto donde el debate público debe avanzar de la formulación de objetivos hacia la ejecución efectiva y evaluable de política clave, especialmente en aquellas áreas que determinan la generación de oportunidades para los jóvenes, el fortalecimiento de las MIPYMES y la confianza en las instituciones”, planteó la organización que preside Boris De León.

Afirma que el año 2026 es una oportunidad para avanzar en formalización empresarial, emprendimiento juvenil, educación permanente, justicia efectiva y movilidad sostenible y aseguró que dará seguimiento a la implementación de esas políticas, porque solo con instituciones sólidas y decisiones bien ejecutadas se avanzará.