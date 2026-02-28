Luis Abinader encabeza desfile militar con imponente demostración de capacidad y modernización

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una imponente demostración de capacidad, disciplina y modernización de los cuerpos castrenses, el presidente Luis Abinader encabezó este 27 de febrero el desfile militar conmemorativo del 182 aniversario de la Independencia Nacional, reafirmando el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la defensa de la soberanía y la seguridad del pueblo dominicano.

A su llegada a la avenida George Washington (malecón), el jefe de Estado recibió los honores militares de rigor, consistentes en cinco floreteos y la interpretación del Himno Nacional, acompañados de una salva de artillería de 21 cañonazos, con banda de música y corneta, por parte del Primer Regimiento Dominicano de la Guardia Presidencial, comandado por el general Guillermo Caro Cruz, ERD.

Luego, el comandante de la División Conjunta Independencia 2026, general Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD, solicitó a la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el permiso para iniciar el desfile, el cual fue concedido por el mandatario.

El mandatario lideró el desfile militar.

En el desfile, batallones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto con unidades de la Policía Nacional, mostraron sus equipamientos, muchos adquiridos en la actual gestión del gobernante, y sus destrezas operacionales para defender la soberanía del suelo patrio y la seguridad ciudadana.

De la parada participaron los cuerpos especializados de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront); del Metro y el Teleférico (Cesmet); de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom); de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac); de Seguridad Portuaria (Cesep); la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (FT-Ciutran) y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), los cuales mostraron su entrenamiento para cumplir con la misión de garantizar la protección de sus espacios de responsabilidad.

En el desfile participaron militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador y de Francia, como una señal de fraternidad entre los países.

A ellos los siguieron, por primera vez en las calles del país, los vehículos blindados Furia, ensamblados por la Industria Militar Dominicana.

Flanqueados por la banda de música, hicieron su entrada los miembros del Ejército de República Dominicana, encabezados por los cadetes de la Academia Militar “Batalla de las Carreras”, quienes ejecutaron el Manual de Armas en Silencio frente al mandatario.

A estos los escoltaba la brigada de infantería, que incluye la caballería de sangre, mientras la caballería aérea sobrevolaba la costa del mar Caribe y la Policía Militar desfilaba frente al presidente.

Culminado el paso del Ejército, el buque escuela Almirante Juan Bautista Cambiaso desplegó sus velas para saludar al presidente Abinader y anunciar el paso de los efectivos de la Armada de República Dominicana, responsable de salvaguardar las costas dominicanas.

Un elemento nuevo introducido por los marinos en el desfile fue el paso de un carro con la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano, y la carroza Leonor, en honor a la embarcación homónima del año 1844.

Mientras, unidades de la aeronave TP-75 Dulus, ensamblada en la Fuerza Aérea de República Dominicana, surcaban los cielos junto a los Super Tucano, para anunciar la entrada de los miembros del Ejército del Aire al desfile, escoltados por helicópteros utilizados para operaciones especiales.

Con su lema “Proteger y servir” y con los acordes de su banda de música, hizo su entrada la Policía Nacional con su nueva indumentaria para fortalecer la seguridad ciudadana.

Luego, a paso doble, desfilaron las unidades especiales completas de las Fuerzas Armadas, formadas por miembros de los distintos cuerpos militares.

Entre estas están Los Macheteros, los Montañeros, los Iguaneros, el Batallón de Comandos, la Fuerza de Reacción Presidencial (Furpre), los Cimarrones y los Cazadores del Ejército de la República Dominicana.

También participaron los infantes y el Comando Anfibio de la Armada de República Dominicana.

El desfile concluyó con el paso de elementos de artillería del Ejército y lanchas interceptoras, así como unidades de búsqueda y rescate de la Armada, unidades antiaéreas de la Fuerza Aérea y, por último, los Lince de la Policía Nacional.

Acompañaron al presidente Abinader la vicepresidenta Raquel Peña; la primera dama Raquel Arbaje; los ministros de Defensa, teniente general Carlos A. Fernández Onofre; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Interior y Policía, Faride Raful; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella; y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

También estuvieron presentes los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, mayor general Miguel Ángel Rubio Báez; para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez; y para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general Carlos R. Febrillet Rodríguez. Además, el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez,; el comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; el comandante general de la Fuerza Aérea, general de brigada piloto Floreal Tarcicio Suárez Martínez, FARD; y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.