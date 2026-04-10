Un año después del Jet Set, el dolor no cesa y crece la sed de justicia

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

En el marco de la conmemoración del primer año de la tragedia del Jet Set, el padre Rogelio, expresó que, tras la tragedia ocurrida en Jet Set, ya no basta con pedir justicia, sino que ahora la sociedad la exige con firmeza ante la magnitud de lo sucedido. Señaló que este hecho, que dejó 236 fallecidos y 185 heridos ha marcado profundamente a la población, generando dolor, indignación y un fuerte reclamo colectivo para que se esclarezcan las responsabilidades.

En sus declaraciones, cuestionó la ausencia de muchos actores políticos, preguntándose dónde están aquellos que deben velar por el bienestar de la ciudadanía y agilizar los procesos correspondientes para que no prevalezca la impunidad. Asimismo, criticó la actitud que calificó como indiferente de algunos sectores de la sociedad, lamentando la falta de sensibilidad frente a una tragedia de tal magnitud.

El sacerdote también hizo una reflexión de carácter espiritual, aludiendo a las intensas lluvias recientes como una manifestación simbólica de tristeza, señalando que, en medio del dolor nacional, “Es como si Dios expresara su pesar ante la pérdida de tantas vida perdidas”, exclamó. En ese sentido, llamó a la reflexión, la solidaridad y al compromiso colectivo para evitar que hechos como este se repitan, insistiendo en la necesidad de justicia, responsabilidad y mayor conciencia social. Pidió que el dolor transforme la sociedad necesita de hombres y mujeres valientes y que los intereses económicos no estén por encima de la gente.

Cuestionan acción política

Al hablar al término de la misa, en un acto de homenaje a los caídos, Micaías Pérez, hermano de Rubby Pérez, advirtió sobre el peligro de permitir que los intereses económicos se coloquen por encima de la vida humana, subrayando que no se deben vender los valores por beneficios particulares. En ese sentido, insistió en que la pérdida de tantas vidas debe convertirse en un impulso para mantener viva la exigencia de justicia, sin descanso.

Asimismo, criticó la actuación de las autoridades durante el proceso de búsqueda y rescate, calificándolo como improvisado y carente de logística y protocolos adecuados. A su juicio, este tipo de situaciones evidencia la necesidad de que las autoridades sean capaces de tomar decisiones firmes y contundentes, que garanticen respuestas efectivas ante emergencias y eviten que tragedias como esta se repitan.

Los familiares comtenplan las imágenes de sus mortales

Entre llantos, hizo un llamado a la reflexión colectiva tras la tragedia, exhortando a que el dolor que embarga a las familias y a la sociedad sirva como motor de transformación.

Señaló que el país necesita hombres y mujeres valientes, dispuestos a actuar con responsabilidad frente a situaciones que afectan a la ciudadanía. Durante sus declaraciones. En el encuentro estuvieron presentes familiares y amigos de las víctimas