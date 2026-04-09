Monseñor Morel Diplán en Jet Set: "Cuando la justicia es lenta, ineficiente, provoca indignación"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, llamó este jueves a que se haga justicia por los afectados por la tragedia de la discoteca Jet Set, "que ha dejado cicatrices profundas".

"Nos inquieta el sufrimiento de los justos, la muerte de los inocentes...es una experiencia viva de la humanidad derrotada y fracasada, provocada por el egoísmo y la ambición desenfrenada, por la falta de amor al prójimo", dijo el religioso.

Monseñor Morel Diplán en Jet Set: "Cuando la justicia es lenta, ineficiente, provocada indignación"

Morel Diplán, habló durante una eucaristía, frente a la discoteca, como parte de los actos religiosos del primer aniversario de la tragedia que dejó mas de 200 muertos y cientos de heridos.

El arzobispo habló, además, sobre "el dolor colectivo por la muerte de tantas personas y por la injusticia y la indiferencia de quienes deben administrar, verdaderamente, la justicia, que ha provocado mucha indignación...

Cuando la justicia es lenta e ineficiente, provocada indignación".

En ese orden, alentó a las autoridades a que se hagan las investigaciones con rigor y que a los jueces no dilaten el proceso judicial.

Proceso

El juicio preliminar contra los acusados continuará el 20 de este abril y ya el juez ha concedido a estos 30 días para que presenten un peritaje particular.

Antonio Espaillat es propietario de un amplio grupo de emisoras radiales diseminadas en todo el país. Es dueño de un restaurante en el casco antiguo de Santo Domingo y de otro en la ciudad de Nueva